"Flamia está destruida": El video de un empleado en el momento de la explosión en Ezeiza

"Flamia está destruida": El video de un empleado en el momento de la explosión en EzeizaNacional14/11/2025
Un impactante video grabado por un trabajador desde el interior de una de las fábricas afectadas por la explosión en Ezeiza muestra la magnitud del desastre. En la filmación, el empleado relata en estado de shock: "Gente, acaba de explotar la fábrica de al lado".
La explosión, ocurrida en una fábrica agroquímica del Polo Industrial Spegazzini, ya dejó al menos 15
heridos, según confirmó la Clínica Monte Grande.
