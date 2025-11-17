Recambio en diputados: Mañana será la despedida de varios

El 24 de noviembre asumirán los nuevos diputados provinciales y con ello se viene un recambio de representantes en la Cámara Baja Provincial.

Los diputados que no renovaron su banca en las elecciones provinciales de mayo, se prepara para las últimas sesiones en el recinto:

Moisés Balderrama, diputado por Rivadavia, optó por no presentarse en estas elecciones y cumplirá con su mandato este año.

David Leiva se despide de la Legislatura, pero no de la vida política. Vuelve al Concejo Deliberante donde obtuvo una banca en mayo pasado.

Bernardo Biella, diputado por Capital, deja la Legislatura, pero tiene destinos nacionales ya que pasará al Congreso de la Nación donde ocupará una banda en la Cámara de Diputados de la Nación.

Foto: Bernardo Biella pasará a trabajar en el Congreso de la Nación

Federico Cañizares , representante por Cachi, también dejar la Legislatura. No se presentó para renovar su banca en mayo.

Víctor “Vitín” Lamberto, otro que se va, pero no se queda sin trabajo en la política. Después de su paso por el Ejecutivo en la Secretaría de Prensa y la Cámara de Diputados, ahora pasa a ocupar una banca en el Concejo Deliberante.

Marcela del Valle Leguina, de paso silencioso por la Cámara de Diputados, es representante por Anta y no buscó renovar su banca este año.

Foto: Gladys Paredes, quien la semana pasada peleó con Roque Avellaneda