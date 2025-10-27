Elecciones 2025: ¿Quién reemplazaría a Flavia Royón en la Legislatura?

La ingeniera Flavia Royón participó en dos campañas este año, saliendo tercera en la provincial (igual quedó como diputada) y segunda en la nacional, entrando como senadora nacional por la minoría.

Ayer en las elecciones legislativas nacionales también tuvo buena performance y se quedó con la banca en el Senado de la Nación al encabezar la lista de Primero Los Salteños.

Con este resultado, se supone que Flavia Royón dará un paso al costado en la banca provincial. Ante este panorama, en su lugar ingresaría la tercera en la lista de diputados elegidos en Mayo, y se trata de un nombre conocido en la política: Frida Fonseca Lardies. Ella iba tercera, luego del segundo que fue Gastón Galíndez que también ingresó como diputado.

Fonseca es abogada, Escribana y mediadora. Actualmente se desempeña dentro de la Secretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia de Salta. También ocupó la banca a concejal en el ejido capitalino.