Sáenz, antes de reunirse con Milei: “El Presidente me debe obras”

El gobernador Gustavo Sáenz habló en la LN+ a horas de la reunión que mantendrán hoy jueves los gobernadores con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El mandatario salteño anticipó sus expectativas y reiteró su pedido de una mirada federal para el norte del país.

“Espero que ese vigor que tiene en el acelerador sirva para que vayamos todos para adelante, todos juntos, y no nos comamos una curva”, expresó Sáenz al referirse al encuentro convocado por el Gobierno nacional.

Consultado sobre el clima político tras las elecciones legislativas, el gobernador señaló: “A Salta le costó romper la polarización porque la gente veía en los medios que era Milei o antimilei. La gente se asustó con esa elección, unió el espanto”.

“El PJ es una pyme familiar manejada desde el balcón"

También apuntó duramente contra Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que “debe devolver el PJ y todo lo que tenga que devolver, y hacerse cargo ante la Justicia”. Además, criticó el funcionamiento del partido: “El PJ es una pyme familiar manejada desde el balcón. Los jueces y ministros de la Corte no tienen que ser funcionales a Cristina”.

"Mañana voy a pedir que haya una mirada federal

El Presidente me debe obras"

Sáenz insistió en que su prioridad será conseguir las obras comprometidas con la provincia. “El 18 de marzo yo estaba al lado de Francos y Caputo cuando se comprometieron a hacer la ruta este año, y no se hizo. Mañana voy a pedir que haya una mirada federal. No voy a pelear, voy a conversar. El Presidente me debe obras”, enfatizó.

Respecto a los temas nacionales en debate, como la reforma laboral, el gobernador sostuvo: “Los salteños vamos a acompañar lo que no perjudique a la provincia".

Finalmente, destacó el potencial del norte argentino: “Hay muchas provincias que viven del Estado, y entre esas no está Salta. El norte es un gigante dormido. Denme las obras necesarias para que pueda crecer”, concluyó.