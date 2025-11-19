Sexta marcha por Verdad y Justicia: Familiares de Cordeyro, Ramasco y Saavedra vuelven a las calles

El jueves 20 de noviembre se llevará a cabo en Salta la sexta marcha por Verdad y Justicia, impulsada por los familiares de Vicente Cordeyro, Lautaro Ramasco y Javier Saavedra, tres casos que continúan generando profundo dolor e insistentes pedidos de avances judiciales.

La concentración será en la Plaza 9 de Julio, frente al Cabildo. Allí, los familiares encenderán velas en un pequeño altar con fotos de las víctimas y compartirán unas palabras en memoria de cada uno, como lo hacen en cada convocatoria.

Luego se anunciará el recorrido de la movilización, que en esta edición incluirá una caminata alrededor de la plaza y un tramo final hacia Canal 11 de Salta (Telefe Salta), ubicado en España 475. En ese punto, los presentes entonarán el Himno Nacional Argentino y realizarán un minuto de silencio.

La jornada cerrará con breves mensajes de los organizadores, quienes explicarán el estado de los trámites y gestiones que acompañan estas movilizaciones, así como los obstáculos que encuentran en la búsqueda de respuestas.

Los familiares reiteraron que su reclamo es firme y concreto: verdad, justicia y avances reales en cada una de las causas, para que ninguna de ellas quede en el olvido.