Para Arancibia, no existe relación entre la causa Jimena Salas y la muerte de Cordeyro

A poco más de un mes del fallecimiewnto del ex comisario Vicente Cordeyro, el abogado Marcelo Arancibia, quien fue defensor de los hermanos Saavedra en el juicio que se les siguió por el homicidio de Jimena Salas, se refirió a la posibilidad de ser el representante de la familia Cordeyro, entre otras cuestiones:

"En todo momento hablé con la comisario Mayor o general, la mujer de Cordeyro, ella sabía que yo tenía un profundo estima que es viceversa y de respeto mutuo, y me consultaron una serie de diligencias donde intervine para acompañarla para que hable con el señor Fiscal, que nos atendió el fiscal López correctamente, y sin ser parte, con toda la apertura, nos dio toda la información. Pudimos sacar copia de expedientes".

Sobre su parecer o punto de vista dijo: "Yo tengo medianamente mis conclusiones, yo no soy sensacionalista, le aclaro. Yo tengo mi criterio, hoy la señora y el hijo, me dijeron, que querían reunirse mañana y mañana me voy a reunir. Voy a dar mi punto de vista".

Además, aclaró que: "No estoy constituido como abogado. Yo lo que no voy hacer es aprovecharme de situaciones de desesperación para crear un ámbito que no corresponden. No voy a llevar aguas políticas para perjudicar, yo le voy a decir esto es lo que yo considero señora y ustedes sabrán que decisiones toman".

Consultado a través de Multivisión Federal sobre qué es lo más complejo del caso Cordeyro, se refirió a un cuestión anímica depresiva que podría estarse dando post retiros en la fuerza y explicó: "Uno tiene que saber decir ¿Qué va pasar cuando se apague la luz del escenario? Se extraña eso y muchas veces vienen anímicos depresivos, que son de dolorosas consecuencias, porque tienen que brindarles con buenos psicólogos toda una asistencia para que se den cuenta que eran pero ya no son".

No existe relación con el caso Jimena Salas

Marcelo Arancibia, al ser consultado sobre la relación entre el caso Salas y Cordeyro opinó que no existe relación: "La verdad es hija del tiempo, algún día va salir la verdad en todas sus dimensiones, yo no he visto ninguna relación".

Sobre la foto del caniche, aseguró que el ex comisiario habría acercado a la causa, el letrado dijo: "Quien trajo a la investigación el dato del perro caniche fue el señor Marcos Ormachea y eso está brindado al cuerpo de Fiscales donde dice que después de una investigación han determinado que la familia Saavedra tiene tal vehículo, hace tal cosa, son hinchas de la barra brava de Gimnasia y Tiro, nunca vi barra brava, es una institución seria. Javier nunca formó parte de hincha o alentador, fue una sola vez a ver Gimnasia y Tiro y River, nada más" cerró.