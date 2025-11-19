Tras el escándalo del IMAC, el Círculo Médico rompe el silencio: “Estamos ante un hecho grave”

El Ministerio de Salud de Salta presentó una grave denuncia penal por el presunto uso indebido del sello y la firma del doctor Edmundo Falú para facturar al Instituto Provincial de Salud (IPS) prácticas médicas falsas, que se estima superan los $100 millones, escándalo que involucra a la clínica IMAC.

A raíz de este escándalo, el Círculo Médico de Salta se mostró profundamente preocupado por la situación. Su directora, la doctora Adriana Falco, confirmó a InformateSalta que ya habían tenido conocimiento de ciertas irregularidades, dado que también "hubo algunas órdenes presentadas en el Círculo con una firma apócrifa" que el Dr. Falú advirtió que no había realizado.

En la charla con nuestro medio, Falco enfatizó que el caso es "de extrema gravedad", ya que implica múltiples figuras legales: "Claramente es un hecho grave, en primer lugar es una falsificación de firmas", sentenció señalando que este es un delito que debe ser investigado por la Justicia.

Además de la falsificación, Falco dijo que la entidad se mantiene atenta a la posible existencia de otras irregularidades, pues resta determinar si realmente se prestaron los servicios facturados, como también sostuvo que el caso reviste la figura de una defraudación si se comprueba que "fueron prácticas que estaban firmadas, pero que no estaban realizadas".

Dicho esto, Falco aclaró que la entidad no está directamente implicada en la investigación, ya que la facturación se habría realizado directamente desde la clínica al IPS. Sin embargo, enfatizó su compromiso de colaboración: "Nosotros estamos entregando toda la información que se nos solicita", aseguró indicando que han recibido y siguen recibiendo pedidos de datos para ayudar a la Justicia a esclarecer los hechos y determinar si el Círculo también recibió documentación con firmas falsificadas.

"Claramente es un hecho grave, es una falsificación de firmas, con prácticas que no estaba realizadas, es un hecho gravísimo, de defraudación"

No descartando que pudieran haber otros casos similares, Falco hizo un llamado al uso responsable de las herramientas profesionales, remarcando la importancia del "uso responsable de lo que son los sellos y las firmas", pues Falú pudo advertir el fraude precisamente porque las prácticas se solicitaron desde una institución donde ya no trabajaba.