IMAC negó sobrefacturación y afirmó que Falú “trabajó activamente” en la institución: “No hubo un engaño al Estado”

El Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) rechazó las acusaciones vinculadas al presunto uso indebido de la firma y sello del cardiólogo Edmundo Falú y negó cualquier maniobra de sobrefacturación, luego de que el ministro de Salud, Federico Mangione, confirmara que se presentó una denuncia penal por la supuesta irregularidad detectada en trámites del Círculo Médico y el Colegio Médico.

El presidente del directorio del IMAC, Fernando Saavedra, negó de manera enfática cualquier maniobra fraudulenta y sostuvo que Falú sí mantuvo un vínculo laboral con la institución durante años. “El doctor Falú fue socio de la red IMAC y trabajó activamente en el sanatorio. Tenemos el detalle de los pacientes que internó y atendió. No hubo sobrefacturación ni un engaño al Estado”, afirmó en diálogo con La Mañana de CNN Salta.

“Falú vendió sus acciones en 2013 o 2014, pero siguió vinculado como médico”

Saavedra explicó que, ante la aparición de órdenes con sello y firma atribuidos a Falú, el IMAC realizó una auditoría interna y notificó al IPS. “Los pacientes fueron efectivamente atendidos. El IPS tiene auditores en terreno para validar cada internación. Es imposible sobrefacturar un paciente que existe y fue auditado”, sostuvo.

También aseguró que la única denuncia concreta es por el uso de sello y firma, pero no por facturación irregular: “No inventamos pacientes. No existe prueba ni existirá, porque eso no ocurrió”.

Asimismo insistió en que ya presentaron documentación y testigos al IPS. “Esto debería estar ya en manos de un fiscal. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

“No hubo sobrefacturación, no hubo engaño al Estado”

Acusaciones por hostigamiento

Saavedra vinculó la situación a lo que definió como un “hostigamiento del Estado” desde que, a comienzos de año, el IMAC interrumpió temporalmente la atención al IPS por falta de pago. "Desde enero sufrimos embates del Estado contra una empresa privada que da trabajo en toda la provincia”, cuestionó.

Pese al conflicto, el IMAC continuará prestando servicios. “Tenemos muchos pacientes que dependen de nosotros, especialmente oncológicos. No podemos cortar alegremente. Pero necesitamos una solución y claridad sobre lo que está ocurriendo”, señaló.