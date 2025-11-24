Fue detenido transportando varias dosis de droga entre sus prendas

Entre sus prendas de vestir llevaba droga. La situación fue detectada esta madrugada por efectivos de la Comisaría 5. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

En el marco de un patrullaje preventivo en barrio 20 de Febrero de Aguaray, los efectivos detectaron a un sujeto en inmediaciones de la plaza central, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga.

Al identificarlo, se constató que tenía entre sus prendas de vestir envoltorios de droga.

En ese marco, un hombre mayor de edad fue puesto a disposición de la Justicia.

Se dio intervención a la División Drogas Peligrosas. Se secuestraron dosis de marihuana.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.