La Policía intensifica controles: Hubo infracciones, detenciones y secuestros

Los operativos se desplegaron en Tartagal, General Mosconi, Coronel Cornejo, Salvador Mazza, Aguaray, Alto la Sierra, Santa Victoria Este, entre otros puntos. Hubo infracciones contravencionales y demorados por distintos delitos.

La Policía de Salta continúa con las acciones preventivas en todo el territorio provincial. En ese marco, en las últimas horas se realizaron Operativos de Protección Ciudadana en el Distrito de Prevención 4.

Se efectuaron controles integrales en las localidades de Tartagal, General Mosconi, Coronel Cornejo, Salvador Mazza, Aguaray, Alto la Sierra, Santa Victoria Este, entre otros puntos.

Como resultado, se infraccionó a 79 personas por violar normativas contravencionales, como el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y el desorden. Además, se registraron 4 infracciones a la Ley de Drogas y se detectó a dos personas con código rojo, quienes fueron detenidas.

En los controles vehiculares se fiscalizaron 199 rodados y se labraron actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Cabe destacar que la Policía de Salta realiza Operativos de Protección Ciudadana en las distintas jurisdicciones de la provincia, con el fin de fortalecer la presencia policial en las calles y promover el cumplimiento de las normativas de convivencia social.