Atrapados en el control: Secuestran una moto adulterada y un auto requerido por la Justicia

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, distintos operativos de control vial realizados en la provincia permitieron detectar vehículos con irregularidades graves, reafirmando la importancia de los procedimientos preventivos que se desarrollan en rutas y accesos estratégicos.

En la capital salteña, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial demoraron a un hombre que circulaba en una motocicleta con la numeración de motor adulterada. El procedimiento ocurrió en la ruta provincial 26, kilómetro 3, donde se realizaban fiscalizaciones de rutina. Tras verificar la irregularidad, el rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía Penal de Cerrillos, que tomó intervención en la causa.

Horas más tarde, en el sur provincial, un operativo conjunto del Distrito de Prevención 5 de Joaquín V. González y Seguridad Vial Apolinario Saravia permitió secuestrar un automóvil con pedido de secuestro vigente. El control se realizó en la ruta nacional 16, a la altura del acceso sur de El Quebrachal. Al realizar la verificación física y el chequeo de los datos identificatorios, los policías confirmaron que el vehículo tenía requerimiento judicial. Su conductor fue identificado y quedó a disposición del Juzgado de Garantías correspondiente.

Ambos procedimientos destacan la relevancia de los controles vehiculares preventivos, que no solo apuntan a ordenar el tránsito y verificar documentación, sino también a detectar delitos vinculados al uso de vehículos adulterados, robados o con causas pendientes. Estas acciones permiten mejorar la seguridad vial y fortalecer la prevención en rutas provinciales y nacionales.