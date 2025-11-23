Megaoperativo en toda la provincia: Casi 50 allanamientos, 19 detenidos y cinco mil dosis de droga incautadas

En el marco del trabajo que lleva adelante la Dirección General de Investigaciones en distintos puntos de la provincia, se realizaron allanamientos con detenciones y secuestro de droga, entre otros elementos.

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones, llevó a cabo diversos procedimientos en el marco de causas judiciales contra bandas que operaban bajo las modalidades de falsos cambistas, descuidistas, atracadores, estafadores, arrebatadores y motochorros, entre otras.

En ese marco, allanaron 45 domicilios vinculados a causas por delitos en Capital, El Carril, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González, Las Lajitas, Orán y Tartagal. Diecinueve personas fueron puestas a disposición de la Justicia.

Se recuperaron 20 vehículos entre autos, camiones y motocicletas, algunos de ellos con pedido de secuestro. También se secuestraron 27 celulares, 15 armas de fuego y dinero en efectivo.

En distintas intervenciones se trabajó con la Dirección General de Drogas Peligrosas, logrando la incautación de alrededor de 5000 dosis de droga, entre marihuana y cocaína.