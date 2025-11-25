Salta Basket cayó ante Jujuy en el Delmi y ahora se prepara para recibir a Huracán de Mendoza

Salta Basket no pudo hacerse fuerte en casa y perdió 80-73 frente a Jujuy Básquet en un nuevo clásico norteño de La Liga Argentina, disputado en el Estadio Delmi.

El encuentro fue parejo desde el arranque, aunque el conjunto jujeño, dirigido por Guillermo Tasso, logró imponer su efectividad, especialmente desde la línea de tres puntos.

Salta Basket, conducido por Ricardo De Cecco, ganó el primer cuarto por la mínima, pero luego la visita tomó una leve ventaja que administró con inteligencia a lo largo del partido, con sus mayores diferencias en el segundo y último parcial.

Pese a no tener su mejor noche en lanzamientos externos, Los Infernales se mantuvieron en juego gracias al enorme aporte de Nicolás Álvarez, quien sobresalió en ambos tableros, acompañado por las actuaciones de Botta y Hunter. En la visita, Ramiro Stehli y Santiago Ibarra fueron los artilleros destacados.

En el cierre, Jujuy llegó a sacar una diferencia de 12 puntos. Salta reaccionó con amor propio y redujo la brecha a cinco unidades, pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado. Con esta victoria, el conjunto jujeño igualó su récord en 2-2.

El miércoles volverá a presentarse ante su público para enfrentar a Huracán de Las Heras, con el objetivo de retomar la senda positiva que lo llevó a sumar tres triunfos en el arranque del certamen.