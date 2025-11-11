Salta Basket no podrá jugar el jueves porque se intoxicó el equipo rival

Deportes11/11/2025
Desde la dirección del club salteño, Salta Basket, se informó que el encuentro previsto para este jueves no podrá desarrollarse debido a un cuadro de intoxicación del rival. 

“Les informamos que el partido previsto para este jueves entre Salta Basket y Jujuy Básquet fue postergado. Desde la Asociación de Clubes notificaron que el equipo jujeño en su última gira sufrió una intoxicación masiva” detalla el comunicado compartido.

Según informaron desde el club jujeño hace cinco días los jugadores se encuentran con un cuadro gastroenteritis infecciosa. Ante esto suspendieron el partido frente a Independiente BBC de Santiago del Estero y ahora el partido contra Salta.

El encuentro con Salta Basket fue reprogramado para el 24 de noviembre a las 21:30. 

 

