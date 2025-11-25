Sáenz y el IPS: "Los primeros son los afiliados”

Luego del anuncio del retorno a conversaciones entre las autoridades del IPS y el Círculo Médico con el fin de llegar a algún tipo de nuevo acuerdo, tras la suspensión del contrato que los vinculaba, el gobernador dijo algunas palabras al respecto.

En momentos en que la incertidumbre reina entre los afiliados respecto a la continuidad de prestaciones, con un IPS que asegura que no hay desatención y un Círculo Médico poseedor de un contrato millonario muy beneficioso para los profesionales y el permanente reclamo por el atraso en pagos, el retorno del diálogo es una buena noticia.

Ayer el gobernador dijo algo al respecto: remarcó que la prioridad del Gobierno es garantizar la atención a los afiliados. “Hay que resolverlo. Acá los primeros son los afiliados”, afirmó. Y agregó: “Los problemas entre el círculo y el IPS lo tendrán que resolver ellos, pero nosotros tenemos que resolverle el tema a la gente”.