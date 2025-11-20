IPS busca cerrar acuerdos directos con médicos sin intermediación del Círculo Médico

En medio de las tensiones por la continuidad de las prestaciones médicas en la provincia, el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) decidió finalizar el convenio que mantenía con el Círculo Médico de Salta y avanzar hacia un nuevo esquema de trabajo basado en convenios directos con los profesionales.

El cambio se da en un contexto de desacuerdos por demoras en los pagos y suspensión temporal de la atención por parte del Círculo Médico, situación que afectó a miles de afiliados.

Ante ese escenario, la obra social provincial apuesta por reorganizar su red prestacional para brindar mayor previsibilidad y continuidad en la atención.

Desde el IPS explicaron que cada vez más médicos están optando por firmar convenios de manera directa, sin intermediación del Círculo Médico, y que este modelo permite agilizar los procesos administrativos, garantizar el pago a los profesionales y evitar interrupciones en los servicios.

Mientras tanto, el Círculo Médico se reunió en asamblea para analizar sus pasos a seguir, tras recibir la notificación del fin del convenio.