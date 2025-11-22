El Círculo Médico inició negociaciones con el Gobierno y emitió un comunicado en plena crisis con el IPS

El Círculo Médico de Salta informó este sábado que se inició una mesa de negociación convocada por el gobernador Gustavo Sáenz y el Ministro de Salud, Federico Mangione, con el objetivo de avanzar en un acuerdo que permita destrabar el conflicto con la obra social provincial.

Según el comunicado difundido por la Comisión Directiva, el encuentro contó con buena predisposición de ambas partes para continuar dialogando y buscar una salida consensuada que brinde tranquilidad tanto a los profesionales médicos como a los pacientes y a todos los afiliados del sistema. El mensaje marcó un giro en el clima del conflicto tras días de tensión e incertidumbre.

La entidad señaló además que mantendrá informada a la comunidad y a sus asociados sobre los avances que se produzcan en el marco de esta instancia de negociación.