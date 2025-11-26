Motociclista herido, su familia denuncia que la ambulancia lo revisó “así no más”

Alrededor de las 7 de la mañana en la intersección de calles Lerma y Joaquín Castellanos, se produjo un fuerte siniestro vial entre un Renault Logan que era conducido por un hombre mayor de edad y una motocicleta guiada por un joven de 26 años.

Tras el impacto, el motociclista, que se dirigía al trabajo, resultó lesionado por lo que se requirió asistencia de SAMEC en el lugar. Evalúan su trasladao al hospital.

Piden precaución a la hora de circular por la zona, ya que está reducida calle Lerma a media calzada. Arribaron al lugar personal de criminalística que harán las pericias correspondiente, informó El Once TV.

La madre del motociclista dio su testimonio: "El accidente fue como a las 7.10. Dicen que vino la ambulancia, lo revisó así no más, le puso una cinta y lo dejó tirado acá. Nosotros como papás vinimos a ver y la policía no me sabe decir, les pregunté por qué hicieron abandono de persona y no me saben explicar. Que la ambulancia se había ido, que estaban esperando la ART, pero la ART atiende a partir de las 8 a 8.30 y en ese lapso quedó abandonado. Yo llamé de nuevo a la ambulancia y recién le están dando la atención", dijo.