Fin de semana trágico en Salta: Cinco muertos en accidentes y un hombre asesinado

Desde la Policía de Salta informaron sobre los operativos desarrollados este fin de semana, en el cual los accidentes viales fueron protagonistas.

El Subcomisario Cristian Aguilera dio a conocer que este fin de semana tuvieron lugar 3 siniestros con víctimas fatales, pero fueron contabilizados 5 decesos de siniestros viales con dos personas que se accidentaron la semana pasada y murieron en las últimas horas.

El primero de los siniestros aconteció el viernes a las 21:15 hs. sobre RN 34 cerca de la localidad de Ballivián, perdiendo la vida en el lugar el conductor de la motocicleta (30) tras chocar con una camioneta.

Los otros dos siniestros fueron el sábado a la mañana y la tarde. El primero fue protagonizado por un camión y una motocicleta en la zona de Autódromo, perdiendo la vida el conductor del vehículo de menor porte, siendo su acompañante trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo.

El segundo fue en RN 68 cerca de Coronel Moles, cuando un sujeto (50) por razones que se tratan de esclarecer, perdió el control de su moto, por lo que fue trasladado, falleciendo en el hospital local.

Los dos fallecidos por siniestros viales ocurridos la semana pasada fueron el conductor de moto que colisionó contra un colectivo estacionado en B° Palermo y otro motociclista en Orán tras impactar con una camioneta, informó a Multivisión.

Las 5 personas que fallecieron estaban a bordo de una moto.

Agresión en Barrio Norte Grande

El domingo a las 18:30 hs. un llamado al Sistema de Emergencias dio cuenta de un sujeto mayor de edad lesionado con arma blanca, quien perdió la vida horas después de estar internado en el Hospital San Bernardo.

Por el hecho intervino la Unidad de Graves Atendados contra las Personas disponiendo la investigación en el lugar. Horas después se presentó un sujeto, principal sospechoso, quedando a disposición de la justicia.