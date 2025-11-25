Remis se quedó sin frenos en la bajada del Portezuelo y embistió a motociclistas, dos lesionados

Pasada las 12 del mediodía de este martes se produjo un fuerte siniestro vial en la bajada del Portezuelo. Un remis descendía con sentido Este-Oeste y al mismo tiempo, por detrás lo hacía una motocicleta 110cc con dos mujeres a bordo.

Según relató personal de tránsito a través de Todo Salta Noticias, el conductor del remis manifestó que se habría quedado sin frenos, por lo cual perdió el control, encerrando a la motocicleta a la altura del paredón del cerro.

Tras el impacto ambas mujeres, una mayor de edad y una jovencita de 17 años, resultaron lesionadas. La mujer mayor de edad fue trasladada al hospital San Bernardo con politraumatismos.

En el lugar, el chofer del remis esperaba poder retirar el rodado, dando negativo para test de alcoholemia. Piden precaución al circular por la zona.