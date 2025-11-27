Para agilizar el tránsito, comenzará a funcionar Waze en Salta

Desde el área de Tránsito de la Municipalidad se generó una alianza con la aplicación Waze.

La app gratuita funciona en tiempo real y sirve para llegar a destina de forma más rápida y efectiva, evitando congestiones de tránsito. La aplicación informa sobre cortes, los cuales pueden ser cargados por el municipio y vecinos durante todo el día.

Waze funciona de forma colaborativa, por lo que los conductores reportan activamente condiciones del tráfico, accidentes, obras viales, controles de policía y otros imprevistos. De esta manera, la aplicación puede calcular rutas alternativas y alertar a otros usuarios de peligros potenciales.

La aplicación ya se utiliza en diferentes ciudades del mundo y del país, al igual que en la capital salteña.

Cómo usar Waze: