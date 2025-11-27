Para agilizar el tránsito, comenzará a funcionar Waze en Salta

Para agilizar el tránsito, comenzará a funcionar Waze en SaltaMunicipal27/11/2025
Desde el área de Tránsito de la Municipalidad se generó una alianza con la aplicación Waze.
La app gratuita funciona en tiempo real y sirve para llegar a destina de forma más rápida y efectiva, evitando congestiones de tránsito. La aplicación informa sobre cortes, los cuales pueden ser cargados por el municipio y vecinos durante todo el día.
Waze funciona de forma colaborativa, por lo que los conductores reportan activamente condiciones del tráfico, accidentes, obras viales, controles de policía y otros imprevistos. De esta manera, la aplicación puede calcular rutas alternativas y alertar a otros usuarios de peligros potenciales.
La aplicación ya se utiliza en diferentes ciudades del mundo y del país, al igual que en la capital salteña.
Cómo usar Waze:
- Descargar la app desde tu celular:
En iPhone → desde la App Store buscá Waze y descargalo.
- En Android → Google Play Store.
- Configura la app por primera vez:
Cuando abras la app por primera vez:
- Aceptar permisos de ubicación (es necesario para que funcione).
- Elegir si querés iniciar sesión con Google, Facebook o sin cuenta.
- Ingresar un destino:
Tocá la barra de búsqueda, escribí una dirección, negocio o lugar a donde quieras ir.