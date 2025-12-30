El top 10 canciones más escuchadas de Argentina en el 2025

Con el cierre de 2025, Spotify dio a conocer el ranking de las 10 canciones más escuchadas en Argentina, una radiografía clara de los gustos musicales del público local y de los artistas que dominaron el streaming a lo largo del año.

El listado confirma el fuerte protagonismo del trap y el pop urbano, además del impacto de las colaboraciones entre figuras consagradas y nuevas voces, en un escenario donde las plataformas digitales continúan marcando el pulso del consumo musical en el país.

Según el relevamiento difundido por Spotify Argentina, el top 10 de 2025 combina artistas nacionales e internacionales, con una marcada presencia de la música urbana y producciones pensadas para liderar playlists y reproducciones diarias.

Las 10 canciones más escuchadas en Argentina durante 2025 fueron:

Tu jardín con enanitos (con Max Carra y Valen) – Roze Oficial

Cuando No Era Cantante (con Yung Beef) – El Bogueto

La Perla (con Yahritza y Su Esencia) – Rosalía

Soy Favela – La T y La M

Tu Vas Sin – Rels B

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (con Daddy Yankee) – Bizarrap

La Plena – W Sound

QLOO (con Kreamly) – Young Cister

Amor de Vago (con Malandro) – La T y La M

Niño – Milo J

El ranking refleja un año dominado por ritmos urbanos y colaboraciones estratégicas, que consolidaron a varios artistas como referentes del streaming en Argentina.