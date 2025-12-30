PAVICEI alertó por el alto número de conductores ebrios pese a la tolerancia cero en Salta

La Asociación de Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables (PAVICEI) volvió a manifestar su preocupación por los elevados índices de siniestros viales y la detección constante de conductores alcoholizados, incluso con la vigencia de la ley de tolerancia cero desde 2014.

En el marco de una actividad preventiva realizada en la plazoleta IV Siglos, en pleno centro de la ciudad, Sonia Méndez, referente de la organización, advirtió que “lamentablemente todos los fines de semana se detectan conductores ebrios al volante en los controles”, a pesar de que los automovilistas conocen la normativa vigente.

"En Salta rige la tolerancia cero, pero igual manejan alcoholizados, a sabiendas de que esto puede dejar a una familia destruida"

“Es una constante. Saben que en Salta rige la tolerancia cero, pero igual manejan alcoholizados, a sabiendas de que esto puede provocar una tragedia fatal y dejar a una familia destruida por la pérdida de un ser querido”, expresó Méndez en diálogo con SomosNoticias.

Desde PAVICEI remarcaron que durante todo el año se realizan acciones de concientización, tanto a través de controles viales como mediante la pintada de las tradicionales estrellas amarillas, que señalan los lugares donde fallecieron víctimas de siniestros viales. En ese sentido, Méndez destacó que el cierre del año incluyó la repintada de todas las estrellas amarillas de la ciudad de Salta, con el acompañamiento de Tránsito Municipal.

La referente también valoró el apoyo de Matías Assennato y su equipo, quienes colaboraron para que la campaña pudiera concretarse, reforzando el trabajo conjunto en materia de prevención y educación vial.

Sin embargo, Méndez señaló las dificultades económicas que enfrenta la organización para sostener las campañas. “No tenemos recursos. Hemos solicitado ayuda a distintas instituciones, pero no se consigue”, explicó. A diferencia de otras iniciativas, PAVICEI apuesta a materiales duraderos: “No entregamos simples folletos, sino almanaques, porque sabemos que la gente no los tira. Los llevan a la casa, los pegan en la heladera y la concientización está presente todo el año”.

“No tenemos recursos. Hemos solicitado ayuda a distintas instituciones, pero no se consigue”

Mientras esperan poder retomar esas campañas, la asociación continúa con acciones alternativas, como la colocación de pasacalles y la presencia de un personaje simbólico: una persona disfrazada de “la muerte”, que porta un cartel con el mensaje “No me busques, conduce despacio y sobrio”, buscando generar impacto y reflexión entre los conductores.