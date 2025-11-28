Colapinto largará 20° en la Sprint del GP de Catar

A tan sólo tres carreras para finalizar el Capeonato de Pilotos, el Sprint del Gran Premio de Catar, puede ser fundamental para la definición. Norris lidera la tabla 390 puntos, 24 unidades por delante de sus dos escoltas, Verstappen y Piastri (ambos con 366).

Por su parte, Colapinto y los Alpine tuvieron una mala performance en Catar y es que el argentino quedó último con un registro de 1:22.364, que lo ubicó a tan solo 0.252 de la mejor vuelta de su compañero Pierre Gasly, quien comenzará 19°.

“No tuve grip (agarre) en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1, los dos (por Gasly) rompimos mucho el piso”, sostuvo Franco Colapinto ante los medios de comunicación presentes.

La carrera Sprint se correrá este sábado a partir de las 11 de la mañana de Argentina, será a 19 vueltas y repartirá puntos para los 8 primeros. Serán 8 puntos para el ganador. En el segundo turno, se celebrará la clasificación (a las 15.00) para ordenar la grilla de la carrera principal a 57 giros que será el domingo 30 de noviembre a partir de las 13.00.