Modernización penitenciaria en Salta: Nuevos equipos, vehículos y obras en marcha

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta incorporó nuevo equipamiento destinado a fortalecer el servicio penitenciario provincial. El ministro Gaspar Solá Usandivaras encabezó el acto de entrega y destacó que la modernización tecnológica permitió reducir un 40% los traslados diarios de internos hacia organismos judiciales y de salud.

Entre los recursos incorporados se encuentra un Escáner HT2000GA, equipado con tecnología de rayos X y un software de análisis avanzado que permite realizar inspecciones completas de pies a cabeza sin contacto, detectando objetos ocultos tanto sobre el cuerpo como en su interior. Este sistema refuerza los protocolos de seguridad en las unidades carcelarias.

El Servicio Penitenciario también sumó dos furgones Mercedes Benz 0 km, con capacidad para 15 personas y especialmente acondicionados para el traslado seguro de internos. Estos vehículos se agregan al minibús incorporado el mes pasado en Tartagal, ampliando la flota destinada a movilidad operativa.

Además, se entregaron 52 equipos de protección para el personal que interviene en situaciones de riesgo dentro del ámbito penitenciario.

Solá Usandivaras resaltó que la creación de consultorios médicos intramuros y la modernización del sistema de audiencias —incluyendo la habilitación de una sala de videoconferencias en conjunto con la Corte de Justicia— permitió disminuir significativamente los traslados diarios. Estas acciones forman parte del proceso de vinculación y actualización de sistemas informáticos encarado durante el año.

El ministro adelantó que se incorporará en Tartagal un nuevo módulo con seguridad penitenciaria para alojamiento de personas privadas de la libertad. También se prevé licitar módulos para Orán y Metán, y avanzar en la ampliación de la Alcaidía General 1 de la Capital, que tendrá capacidad para 600 internos.

El director general del SPPS, Enrique Torres, subrayó que en 2025 se ejecutaron obras de ampliación en Granjas Penales y se incorporó equipamiento clave para el funcionamiento del sistema. “Hubo incorporaciones trascendentales para nuestra Institución y estamos muy agradecidos con las autoridades que gestionaron estos recursos”, expresó.

Del acto participaron autoridades provinciales y judiciales, entre ellas la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; el procurador general, Pedro García Castiella; y representantes del Comité para la Prevención de la Tortura, entre otros.