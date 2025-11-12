Presentan un Hábeas Corpus por el incendio en la Alcaidía

El susto desatado por el incendio ocurrido hace unas semanas en la Alcaidía General sigue teniendo repercusiones, luego que el siniestro, que tuvo lugar en el pabellón B1, dejó una docena de internos heridos, algunos de estos de gravedad e incluso notificándose la muerte de una persona.

En medio de las repercusiones del caso, en las últimas horas tomó trascendencia la presentación de un recurso de Habeas Corpus, mediante el cual se quiere corroborar no solo qué fue lo ocurrido internamente, lo que generó el foco ígneo, sino igualmente la condiciones en las que los internos permanecen alojados.

Los detalles los dio al medio Norte Noticias e el abogado Santiago Pedroza, quien señaló que también estuvo en contacto en las últimas horas con familiares de los internos, entre ellos de la persona fallecida producto de las heridas, definiendo si representará a algunas de estas.

No obstante contó que “por las circunstancias” se decidió “la presentación de un Hábeas Corpus”, medida que ya había realizado años atrás por el “estado paupérrimo en que estaban los internos de la Unidad Carcelaria N° 1, donde fueron verificadas las condiciones y los jueces establecieron una serie de pautas para alojar” a los detenidos.

Ahora “vamos a pedir lo mismo, que los jueces puedan tomar las medidas necesarias y verificar las condiciones; aquí hay un agravamiento de las condiciones de detención, es cuando las condiciones violan los derechos humanos, no pueden dormir en el piso, con los colchones rotos, con inseguridad manifestada en este incendio, un portón que no lo querían abrir”, espetó.

Dicho esto, Pedroza confió que, con el recurso, se podrá entrar a la Alcaidía “y preguntar a los internos qué pasó” aquella noche del 27 de octubre “porque hay muchas versiones, pero el hecho fue grave, produjo una muerte, heridos graves, todo como consecuencia de la hiperpoblación” carcelaria que hay en Salta.

“Quiero que el juez vaya, examine la situación y sepamos qué pasó, cómo están ahí adentro”