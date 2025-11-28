Nación deberá reparar un tramo de la Ruta 34 por orden de la justicia

El Juzgado Federal de Tartagal ordenó al Estado nacional que en un plazo de 90 días la Dirección Nacional de Vialidad, realice de forma urgente trabajos en el tramo de la Ruta Nacional 34 que va desde Yuto en Jujuy, hasta Salvador Mazza.

Según informaron, es una decisión que nace por una cautelar interpuesta por el senador nacional Sergio Leavy, la cual marca un punto de inflexión en la disputa por el mal estado de la ruta nacional 34, un corredor vital para el norte salteño.

La presentación ante la justicia se había realizado en el mes de agosto.

La traza de la Ruta Nacional 34 se encuentra en mal estado y ha sido un constante reclamos de vecinos y dirigentes del norte.

En el fallo, el juzgado reconoció que la situación afecta derechos fundamentales, como la vida, la integridad física, la salud y la movilidad.