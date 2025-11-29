Cambios en las tarifas de luz y gas: Cómo se aplicarán los subsidios desde enero 2026

El Gobierno nacional anunció profundas modificaciones en el sistema de subsidios a la luz, el gas y las garrafas, que comenzarán a regir el 1 de enero de 2026 en todo el país. El Ministerio de Economía confirmó que el objetivo será dirigir la asistencia “solamente a quienes la necesitan, cuando la necesitan”, en el marco de la continuidad del ajuste fiscal previsto para el próximo año. Como consecuencia, se prevén incrementos en las facturas de servicios públicos.

El nuevo esquema impactará directamente en 7.500.000 familias, es decir, el 45% de los hogares argentinos, que dejarán de recibir subsidios. Los otros 9.100.000 hogares mantendrán algún nivel de ayuda estatal, aunque con cambios en los volúmenes de consumo subsidiables, que a partir de 2026 se ajustarán según la época del año.

Fin de la segmentación vigente

La primera medida será el desmantelamiento del sistema de segmentación tarifaria, implementado desde 2022 y basado en tres niveles de usuarios. En su lugar, se creará el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con solo dos categorías:

Hogares sin subsidios: grupos familiares que perciban ingresos mayores a tres canastas básicas totales, equivalentes hoy a unos $3.641.397 mensuales; también quienes posean tres o más vehículos de menos de cinco años, tres o más inmuebles, o embarcaciones o aeronaves de lujo.

Hogares con subsidios: todos aquellos que no cumplan con los criterios anteriores.

Actualmente, un 40% de los usuarios está clasificado como N1 (ingresos altos), mientras que N2 y N3, que representan el 60% restante, reciben mayores porcentajes de subsidio. Con la nueva estructura, los N1 pasarán a pagar el costo pleno de la generación eléctrica y del gas. Además, unas 140.000 familias N3 perderán la ayuda estatal.

Hasta hoy, los hogares afrontaban los costos energéticos de la siguiente manera:

N1: pagaban el 89% del costo eléctrico y el 76% del gas.

N3: pagaban el 44% del costo de la luz y el 25% del gas.

N2: abonaban el 30% de la electricidad y el 20% del gas.

Este sistema será reemplazado por la simple distinción entre hogares con y sin subsidio.

Nuevos topes para la luz

Un segundo cambio clave será la modificación de los bloques de consumo subsidiables. Los actuales límites de 250 kWh para N3 y 350 kWh para N2 dejarán paso al siguiente esquema:

300 kWh mensuales subsidiables en verano e invierno.

150 kWh mensuales en otoño y primavera.

Los hogares con subsidio pagarán estos volúmenes al 50% del costo real. A esto se sumará una bonificación extra del 25% en enero de 2026, que irá reduciéndose de manera progresiva hasta su eliminación completa en diciembre del mismo año. De este modo, el descuento sobre el bloque subsidiado será de 75% en enero y alrededor del 50% hacia fin de año.

El costo promedio del sistema eléctrico ronda los 75 dólares por megavatio-hora, tarifa que los hogares sin subsidio abonarán de manera plena.

Gas: precio anual unificado

El tercer cambio será el aplanamiento de los precios mayoristas del gas: el valor se fijará en 3,80 dólares por millón de BTU durante todo el año. Actualmente, los costos son estacionales: US$ 2,90 en verano y US$ 4,50 en invierno.

Esta unificación implicará un incremento en las boletas futuras, aunque será compensado por el menor consumo durante los meses cálidos. Entre abril y septiembre, el Estado cubrirá el 50% del valor del gas para los hogares que mantengan subsidios.

Economía aclaró que los usuarios no deberán reinscribirse para conservar sus beneficios. Sin embargo, quienes así lo deseen podrán actualizar su información personal en las bases disponibles.

Cómo quedarán las facturas

Según las estimaciones oficiales:

En electricidad, durante el verano, el 66% de los hogares abonará menos de $44.000, y el 81% pagará menos de $67.000.

En gas, durante el invierno, el 56% pagará menos de $14.000, y el 75% desembolsará menos de $56.000.