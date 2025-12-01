Durand descartó la guardia urbana: “La prioridad es arreglar la ciudad”

La semana pasada en el Concejo Deliberante se aprobó una ordenanza que prevé la creación de una guardia urbana municipal. La misma sería un organismo de control bajo la órbita del Ejecutivo Municipal.

Uno de los argumentos utilizados por los ediles, fue trabajar en conjunto para que este espacio para la prevención ante posibles ataques de trapitos, como había sucedido.

A través de redes sociales, el intendenteEmiliano Durand, descartó la creación de este organismo y aseguró que se debe trabajar de forma articulada con la policía, para evitar hechos de inseguridad, como así también cuidar los recursos municipales.

“Hoy no tenemos posibilidades económicas de hacerla posible. Tenemos otras prioridades como arreglar calles, iluminar calles, arreglar los canales” detalló el jefe comunal en el video. Aseguró que se debe “trabajar conjuntamente con la policía para darle más seguridad a los salteños”, ante los hechos delictivos.

“Quizás futuros intendentes la creen algún día, hoy es imposible” agregó sobre la propuesta de los ediles.