Para cuidar el Espacio Público, se creó la Guardia Urbana Municipal

Días pasados, en el Concejo Deliberante se pronunciaron en contra del avance de los conocidos “trapitos”, y destacaron que se venía trabajando en comisiones sobre la creación de una guardia urbana municipal que iba a dar lugar a la protección del espacio.

Finalmente, este miércoles se aprobó la creación del Cuerpo de Guardia Urbana Municipal de la Ciudad de Salta. Entre los considerandos, destacaron que la iniciativa tiene por objeto promover la convivencia, la prevención, la seguridad urbana y el ordenamiento en los espacios públicos.

“Estas acciones son el marco necesario para un cuidado óptimo del espacio público”

El cuerpo tendrá carácter civil, preventivo y disuasorio, sin facultades de represión del delito, desarrollando sus funciones principalmente en plazas, parques, paseos, zonas de alta concurrencia y eventos masivos organizados o autorizados por el municipio. La redacción también contempla la creación del Centro de Monitoreo Urbano.

El autor de la ordenanza, el concejal Gonzalo Nieva, destacó que “estas acciones son el marco necesario para un cuidado óptimo del espacio público”. También, destacó que se apunta a “una convivencia pacífica y cuidado del espacio público”.

La concejal Eliana Chuchuy afirmó que estas decisiones forman parte de acciones y trabajo en conjunto desde los diferentes espacios que buscan un aporte real a la sociedad.