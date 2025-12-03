Policías ebrios en Metán: “Es una causa grave y de exoneración”

Luego que se conociera que policías de Metán habrían dado positivo a una prueba de alcoholemia que les realizaron cuando ingresaban a trabajar el fin de semana, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, confirmó que se trata de tres efectivos de la Comisaría 1.

Según explicó, el hecho se detectó durante los controles aleatorios que se realizan en distintas dependencias para garantizar que el personal policial esté en condiciones adecuadas para cumplir sus funciones. “Son controles que estamos haciendo permanentemente”, destacó.

En vista de ello, señaló que los policías fueron suspendidos preventivamente y que se les aplicarán las sanciones correspondientes.

Sin minimizar la gravedad del caso, sostuvo que se trata “de una causa grave y de exoneración”, lo que podría derivar en la expulsión definitiva de los involucrados.