Más de 500 salteños ya perdieron todos los puntos del scoring: Cómo es el proceso para recuperarlos

El sistema de scoring vial en Salta sigue mostrando números preocupantes. Según informó el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, entre 500 y 600 salteños ya perdieron la totalidad de sus puntos, lo que implica la inhabilitación inmediata para conducir.

Además, alrededor de 400 personas debieron iniciar el proceso de recuperación, que incluye cursos obligatorios y el cumplimiento de sanciones económicas.

“Son muchos más los salteños y salteñas que han perdido los 20 puntos en el scoring, son cerca de 600”, detalló Assennato en diálogo con Informate Salta. A esto se suman los 400 conductores que ya comenzaron el proceso de reeducación para recuperar su licencia.

El funcionario destacó que las infracciones más graves siguen vinculadas al alcohol al volante, una conducta que implica la pérdida del 100% de los puntos de manera automática.

“Entendemos que después de este proceso de inhabilitación y reeducación vial, la totalidad no va a volver a cometer infracciones de tránsito, particularmente consumir alcohol y conducir”, señaló.

Assennato explicó que, ante la infracción, el municipio retiene preventivamente la licencia y el vehículo. Para volver a manejar, el conductor debe cumplir tres pasos:

Pagar la infracción correspondiente.

Esperar el tiempo de inhabilitación establecido.

Realizar y aprobar un curso obligatorio de reeducación vial, que consta de tres etapas.

“El 80% de quienes participaron de los cursos y rindieron, aprobó y hoy está habilitado nuevamente para conducir”, indicó el secretario.

Desde el área de Tránsito remarcan que el objetivo del scoring no es sancionar, sino reducir la siniestralidad, promoviendo cambios reales en la conducta vial de los salteños.