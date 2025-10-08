La velocidad, el factor principal de los siniestros viales en todas las zonas de la Capital

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assenato, habló con CNN Salta sobre el trabajo que lleva adelante el municipio para reducir los accidentes de tránsito y anticipó la presentación de un informe completo sobre la siniestralidad vial en la ciudad.

“Vamos a presentar un informe de siniestralidad vial esta semana. No solo vamos a marcar las zonas, sino también los días y las horas. Los viernes al mediodía o los lunes bien temprano son algunos de los momentos más críticos”, explicó Assenato.

El funcionario detalló que las zonas con mayor cantidad de siniestros se han ido desplazando conforme avanza el control y la instalación de cámaras.

“La zona con mayor siniestralidad era la avenida Bolivia, donde reubicamos cámaras. Ahora el foco está en la circunvalación, la avenida San Martín y algunas calles de zona sur”, indicó.

Según los datos oficiales, en 2023 se registraron 35 fallecidos, en 2024 fueron 31 y en lo que va de este año ya suman 14: “Algo se está haciendo. Bajamos un 22% los incidentes viales entre 2023 y 2024, y este año un 12% más. Queremos llegar a cero”.

“El problema en la ciudad de Salta es la velocidad"

Assenato subrayó que la principal causa de los siniestros en Salta continúa siendo la excesiva velocidad:"Hay zonas donde se circula más rápido de lo permitido, sobre todo en la circunvalación. Allí el límite es de 110 km/h”, advirtió.

Finalmente, el secretario destacó el compromiso del municipio con la seguridad vial: “Estamos tomando medidas para cuidar la vida de las personas".