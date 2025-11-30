¿Es legal mirar el celular detenido en un semáforo? Esto dice la Ley

Muchos conductores suponen que pueden usar el celular mientras esperan en un semáforo, pero la ley argentina establece que esa conducta también constituye una infracción y puede ser sancionada.

Muchos conductores suponen que pueden usar el celular mientras esperan en un semáforo, pero la ley argentina establece que esa conducta también constituye una infracción y puede ser sancionada.

Hoy en día, alcanza con detenerse unos segundos en un semáforo para ver una escena repetida en todo el país: conductores mirando hacia abajo mientras la luz del teléfono ilumina sus caras. De noche, el resplandor LED es aún más evidente. Notificaciones, audios, mensajes, redes sociales o simplemente revisar el mail: todo parece ser motivo para agarrar el celular cada vez que el auto se detiene.

Muchos creen que “si el auto no está en movimiento”, entonces no están cometiendo una infracción. Sin embargo, la Ley de Tránsito argentina piensa muy distinto.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre el uso del celular

La Ley Nacional de Tránsito 24.449, en el artículo 48 inciso x, establece claramente la prohibición de “conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua”.

Esto incluye manipular el teléfono en cualquier circunstancia mientras el vehículo se encuentra bajo conducción. Y sí: estar detenido en un semáforo también cuenta como conducción.

¿Entonces, qué pasa en el semáforo?

Aunque el vehículo esté quieto, la ley considera esa pausa como parte del proceso de manejo. Esperar que cambie la luz, avanzar en una fila congestionada o estar detenido momentáneamente no habilita a usar el celular.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): “Manipular el teléfono celular al conducir es una infracción que abarca la espera frente al semáforo.”

La razón es clara:

El conductor debe mantener la atención para garantizar la fluidez del tránsito.

Una distracción puede generar demoras, bocinazos y situaciones de riesgo.

La ANSV recuerda que las distracciones son una de las causas más frecuentes de siniestros viales.

En resumen:

No se puede usar el celular en ningún momento mientras el vehículo está en la vía, aunque esté parado.

Ni para atender, ni para escribir, ni para revisar redes, mapas o mails.

La única excepción es detenerse a un costado, fuera del flujo del tránsito, y recién ahí utilizarlo.

¿Qué sí está permitido?

La legislación permite el uso de manos libres, siempre y cuando:

No implique manipular el teléfono.

No requiera desviar la vista del camino.

Es comparable a mantener una conversación con un acompañante.

Taxistas y remiseros

Hay una excepción práctica: Pueden usar aplicaciones como Google Maps o Waze, siempre que el celular esté firmemente sujetado al parabrisas, tablero o consola, mediante los soportes reglamentarios.



¿Cuánto cuesta la multa por usar el celular al conducir?

Las sanciones varían según la jurisdicción:

Provincia de Buenos Aires: hasta 200 UF, equivalente a $58.020.

Ciudad de Buenos Aires: aprox. $20.584.

Además, se descuentan 5 puntos del sistema de scoring, una penalización que puede acercar al conductor a una posible inhabilitación.

¿Y si solo reviso algo rápido mientras está en rojo?

No importa la duración ni la intención. La respuesta de la ANSV es contundente: está prohibido.

La lógica es similar a la “No Touch Rule” estadounidense: Si estás conduciendo —aunque el vehículo no avance— no podés tocar el celular.

Conclusión

Mirar el celular en un semáforo parece inofensivo, pero es una infracción de tránsito y un riesgo real. La ley argentina no deja espacio para interpretaciones: si estás al volante, el celular no se toca.

La solución es simple: usar manos libres o detenerse por completo fuera del flujo vehicular. Un minuto de atención puede evitar multas, pérdida de puntos y, sobre todo, accidentes.