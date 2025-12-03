Jueves y viernes habrá audiencia pública por la luz y el agua

Sociedad03/12/2025
Ente Regulador

Las audiencias públicas por el servicio de agua y de energía se realizarán este jueves y viernes. 

Las actividades se podrán seguir por YouTube, según informaron desde el Ente Regulador de la provincia de Salta. 

En primer lugar, este jueves 4 de diciembre, se analizará el pedido de la empresa EDESA, por el servicio de energía eléctrica en la provincia. Mientras que el viernes 5, será el turno de la empresa Aguas del Norte, con el servicio de agua en Salta. 

