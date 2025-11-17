EDESA advierte por estafas: Aclaran que no se ofrecen descuentos a jubilados

EDESA advirtió sobre nuevos intentos de estafas que se realizan por WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas, donde personas se hacen pasar por gestores comerciales para obtener datos personales o dinero.

La empresa pidió a los usuarios extremar precauciones y aclaró que no se ofrecen descuentos promocionales de tarifa eléctrica a jubilados y pensionados.

Según informó la distribuidora, EDESA no realiza llamados solicitando números de contacto personal, ni ofrece reprogramaciones de cortes programados a cambio de pagos, ni comparte códigos por WhatsApp u otros servicios de mensajería. Tampoco solicita pagos a nombre de terceros.

Para evitar caer en engaños, la compañía remarcó que los usuarios no deben compartir datos confidenciales, como claves personales, números de tarjetas o códigos recibidos en el celular.

También aclaró que no ofrece descuentos sobre períodos ya facturados, y que los planes de pago o subsidios solo se gestionan en oficinas o plataformas oficiales.

EDESA recordó además que, por normativa, los operarios no están autorizados a ingresar a los domicilios particulares.

Los canales oficiales habilitados son:

Call Center: 0800-777-EDESA (33372)

WhatsApp: 387 5492222

App: Mi EDESA

Correo: [email protected]

Oficina Virtual: oficinavirtual.edesa.com.ar

Web: edesa.com.ar

Redes sociales: Facebook, Instagram, X y LinkedIn de EDESA



