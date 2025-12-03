¿Eran para Navidad? Secuestraron chanchos y cabritos que eran llevados en un colectivo

A través de un operativo a cargo de la Policía Rural y Ambiental, se secuestraron y decomisaron más de 350 kilos de carne y seis personas fueron infraccionadas.

La carne era transportada de forma irregular sin cumplir con los requisitos de seguridad y salubridad. La carne era trasladada en un colectivo de larga distancia.

En total se decomisaron 33 lechones y 21 cabritos sin vida, que daban un peso total de 350 kilos.

Seis personas fueron infraccionadas por transportar carne no apta para consumo humano, conforme lo establece el artículo 206 del Código Penal