Por un cortocircuito, familia perdió todo en Orán y piden ayuda

La tarde del jueves fue realmente trágica para una humilde familia de Orán que sufrió el incendio de su vivienda y perdió todo.

Alertado el 911, se desplazó personal de Bomberos Voluntarios de Orán hasta el lugar y allí, desplegó una línea de ataque para sofocar el fuego, que ya había afectado una habitación, el hall y parte del comedor de una vivienda prefabricada de madera.

En entrevista con la propietaria, la misma manifestó que al momento del siniestro no se encontraba en el domicilio y que fue alertada por vecinos, quienes colaboraron inicialmente intentando controlar el fuego con una manguera de riego hasta el arribo de la dotación de bomberos.

El foco ígneo se habría producido por un cortocircuito. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales, publicaron medios locales.

Por estas horas Teresa Lugo y sus dos hijos, pide a la comunidad ayuda para superar este dificil momento.

Quienes deseen colaborar con ropa, mercadería o cualquier aporte que esté a su alcance, pueden acercarse al domicilio ubicado en Bustamante y Pasaje Justo Bruno, o realizar una colaboración económica a través de los siguientes datos:

Alias: Teresa.2805

Titular: LUGO TERESA BEATRIZ

Teléfono: 3878-262604