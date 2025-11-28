¿Cuánto cuesta hacer un asado? Los precios de los cortes más buscados en Salta

A pocas semanas de la Navidad, muchas familias salteñas comenzaron a anticiparse a las compras de carne para las fiestas, una práctica cada vez más común ante la posibilidad de que los precios suban en diciembre. InformateSalta realizó un relevamiento de precios publicados en las redes sociales por Friar, Frigorífico Bermejo y Frigorífico Brunetti y registró diferencias notorias en los valores de los cortes más elegidos para el asado.

En Friar, además de cortes individuales, ofrecen un “Box Asador” pensado para diez personas que incluye costilla, vacío y chorizo por un precio cerrado.

Estos son los valores publicados por cada comercio:

Friar



Tapa de cuadril: $11.990



$11.990 Matambre fresco : $12.470



: $12.470 Lomo filete envasado: $14.990



$14.990 Box Asador (3 kg costilla + 1 kg vacío + 1 kg chorizo): $39.990

Frigorífico Bermejo



Costilla especial: $13.550



$13.550 Costilla común: $11.200



$11.200 Vacío: $16.400



$16.400 Queperi: $14.780



$14.780 Costillar preparado: $13.800



$13.800 Matambre: $12.800



$12.800 Asados 3 costillas: $11.200



$11.200 Asado cb: $13.550

Frigorífico Brunetti



Costilla especial: $11.499 el kilo



$11.499 el kilo Carré de cerdo: $6.999 el kilo



$6.999 el kilo Chichulín: $2.999 el kilo

Los valores corresponden a las publicaciones recientes de cada local y pueden variar según disponibilidad y sucursal.

Con estos números, se advierte que el precio del asado y los cortes de consumo masivo se mantienen relativamente estables respecto a semanas anteriores, aunque la proximidad de fin de año podría modificar el escenario. Por ahora, muchos consumidores optan por comprar con anticipación y aprovechar ofertas o combos para asegurar la mesa navideña.