Advierten que policías de Salta deben realizarse un estudio psicológico anual

El secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, confirmó que todos los efectivos policiales deberán realizarse un estudio psicológico cada año, en cumplimiento de una resolución ministerial vigente desde 2024.

La medida apunta a reforzar el control de aptitudes y el bienestar emocional del personal, en un contexto de creciente demanda operativa.

En paralelo, informó que se prorrogó hasta el 10 de diciembre el plazo para que los postulantes a las Escuelas de Formación Policial presenten sus estudios médicos preocupacionales.

Aclaró que los aspirantes pueden realizarse los exámenes en cualquier centro médico privado, con el fin de facilitar el trámite y evitar demoras en el proceso de ingreso.