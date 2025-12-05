En mochilas para niños, escondieron 65 kilos de marihuana

Durante un operativo a cargo de Gendarmería Nacional en la provincia de Catamarca se detuvo a un tours de compras que partió desde Salta con destino a la provincia de Mendoza.

El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro 592, en el acceso Norte San Fernando del Valle de Catamarca. Allí el personal de las fuerzas federales inspeccionó un colectivo.

Al momento de indagar en la bodega del mismo, hallaron tres bultos de grandes dimensiones que emanaban un fuerte olor a cannabis sativa, por lo que continuaron a identificar a los propietarios de los mismos.

Tres mujeres mayores eran las responsables de la carga y al revisarla, encontraron mochilas infantiles que camuflaban 60 paquetes rectangulares que contenían una sustancia vegetal. En total se secuestraron más de 65 kilos de marihuana. Las mujeres quedaron detenidas.