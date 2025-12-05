Argentina debutará en el Mundial con Argelia ¿Quién es la máxima figura?

Este viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos.

Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán a Argelia, Jordania y Austria como rivales. El debut será contra el primero: Argelia.

Será la primera vez que el combinado argentino se cruce con Argelia en un mundial. Solamente se vieron las caras en un amistoso en el año 2007, cuando Argentina era conducida con Alfio Basile.

Las selecciones se enfrentaron en el Camp Nou, en Barcelona, en un amistoso preparatorio para la Copa América de Venezuela que se jugaría unos meses después.

Y fue triunfo por 4-3 aunque con un rendimiento que dejó muchas dudas por aquel entonces. Ganaba 1-0, pasó a perderlo 2-1, lo dio vuelta para quedar 4-2 y al final los africanos se acercaron. Los goles los metieron Lionel Messi, por duplicado, uno de penal, Carlos Tevez y Esteban Cambiasso.

Actualmente, la figura de Argelia es Riyad Mahrez, que juega en Arabia Saudita tras su extenso paso por Manchester City, es el faro del equipo del norte de África.