Mundial 2026: Argentina estará en el Grupo J y ya conoce sus rivales

Mundial 2026: Argentina estará en el Grupo J y ya conoce sus rivalesDeportes05/12/2025
En el Kennedy Center de Washington se conoce el camino que afrontarán los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo a jugarse en EEUU, México y Canadá
El plantel dirigido por Lionel Scaloni será parte del Grupo J, Lionel Scaloni está en el sorteo.
Kansas, San Francisco y Dallas serían las sedes en donde jugaría el Mundial 2026, mañana será el día en que se conozca dónde jurará la Scalonetta.
Los rivales de la Argentina serán: Austria, Argelia y Jordania. Argelia será el rival con el que debute la Selección Argentina.
Si Argentina termina en primer lugar podría enfrentarse con España o Uruguay, que están en el grupo H
