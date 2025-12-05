En medio de la tormenta, se incendió una vivienda en Villa Soledad

Policiales05/12/2025
incendio villa soledad salta lluvia

Personal de Bomberos intervino en el incendio de una vivienda en Villa Soledad. El fuego se inició en una casa ubicada en Pasaje Las Artes.

Según informó El10TV, dentro de la vivienda se encontraban tres adultos, dos menores y una mascota. Todos ellos recibieron asistencia del personal de la policía y bomberos.

El fuego habría dejado únicamente daños materiales. El hecho se dio pasadas las 19:00. 

