Curso de Primera Licencia: 87 jóvenes ya pueden tramitar su primera licencia de conducir

En la tarde del jueves, en la Universidad Católica de Salta, 87 estudiantes recibieron su certificado por haber completado el curso de 1ra Licencia que brinda la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta.

La capacitación constó de tres clases con un examen. Los jóvenes aprendieron sobre normativas viales, señalética y todo lo vinculado al comportamiento humano en educación vial.

El objetivo es que los futuros conductores tengan la formación necesaria, incorporando la mayor cantidad de contenidos para que puedan acceder a las pruebas teóricas y prácticas.

“Seguimos llevando el curso de primera licencia a diferentes puntos de Salta. Muchas personas se capacitan y quedan listas para obtener su carnet. Continuaremos de esta manera”, dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Por su parte los estudiantes destacaron la gran oportunidad que brinda la Municipalidad de formarse para manejar, situación que antes no ocurría.

