Fin de año seguro: Más controles contra punguistas, pirotecnia ilegal y alcohol al volante

La Policía de Salta lanzó el Operativo Fin de Año Seguro, que se extenderá hasta el 7 de enero, con 1.200 efectivos diarios en los 14 distritos de la provincia para reforzar la prevención en zonas comerciales-gastronómicas, rutas y eventos masivos.

Según indicó el director de prensa, Flavio Peloc, habrá presencia ampliada en el microcentro y corredores comerciales, donde se trabajará para prevenir estafas, delitos informáticos y robos, con el apoyo de las áreas de Ciberseguridad, Drogas Peligrosas, Investigaciones y unidades operativas.

Cero alcohol al volante

Con respecto a rutas y calles, el director de Seguridad Vial, Oscar Rearte, indicó que se exigirá la documentación obligatoria (licencia, seguro, cédula, RTO y kit de seguridad) y se intensificarán los controles de alcoholemia, especialmente en inmediaciones de carpas, festivales y eventos de gran concurrencia.

Desde el 2014 rige en Salta la Ley Tolerancia Cero Alcohol que establece severas sanciones para los conductores que circulen con graduación etílica.

Según se informó, los fines de semana se registran en promedio 200 infracciones por alcoholemia positiva, cifra que podría crecer durante el fin de semana largo y las celebraciones de fin de año, motivo por el cual los controles serán móviles y se ubicarán según la concentración de tránsito y eventos.

Desde la fuerza remarcaron que, ante un test positivo de alcoholemia, se permitirá que otro conductor habilitado retire el vehículo para evitar secuestros, aunque si no hubiera acompañante se podrá convocar a un familiar.

Pirotecnia bajo control

Además, la Policía coordina con los municipios los controles de pirotecnia, en el marco de la ley que restringe el uso de artefactos sonoros. Los operativos ya comenzaron en locales de venta en Salta y en el interior provincial.

Cabe destacar que está prohibida la tenencia, uso y comercialización de pirotecnia sonora como lo establece la Ley provincial 8340

Las autoridades recomendaron realizar denuncias a través del Sistema de Emergencias 911, o bien mediante la plataforma oficial denunciasweb.gob.ar, disponible también mediante códigos QR en comisarías.