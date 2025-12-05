Salta cierra el año con 14 operativos multiorgánicos y 307 personas en espera

Ayer, se llevó a cabo el decimocuarto operativo de ablación multiorgánica del 2025, coordinado por el Centro único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI).

El director del CUCAI Salta, Luis Canelada, en diálogo con InformateSalta, realizó un balance anual de los operativos de ablación realizados en la provincia y destacó el fortalecimiento del sistema local de procuración, donde la mayoría de las intervenciones fueron ejecutadas íntegramente por equipos salteños.

“La mayoría de los operativos, que es una de las cosas más importantes, han sido equipos nuestros: cirujanos procuradores, terapia, logística… todo es equipo de Salta”, explicó Canelada, remarcando la capacidad instalada con la que cuenta actualmente la provincia para llevar adelante procedimientos complejos.

El funcionario precisó que se trabajó intensamente en la procuración de órganos y tejidos que “muchísima gente necesita en calidad de espera”.

En este contexto, detalló que también se realizaron trasplantes e implantes de médula ósea, y que se continúa actualizando la lista de espera para mejorar la atención de los pacientes. En Salta son 307 las personas registradas, entre niños, adolescentes y adultos, quienes esperan un trasplante de órgano, grupo de órganos o tejidos.

Sobre la demanda, indicó que los trasplantes renales siguen siendo los más solicitados, seguidos por córneas y luego médula ósea, aunque este último grupo es menos numeroso.

“Los que más están en lista de espera son los de trasplante renal”

Canelada también informó que este jueves se llevó adelante un operativo significativo: “Ayer se hizo un operativo muliorgánico, entre renales, córneas y corazón —válvulas cardíacas— con destino a Buenos Aires, y luego supongo se iban a destinar a otros lugares”.

Con un balance favorable y un sistema provincial que se consolida, el CUCAI Salta continúa reforzando su rol en la procuración y distribución de órganos, un trabajo que resulta vital para cientos de pacientes que aguardan una oportunidad de vida.