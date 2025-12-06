Quiénes son las tres argentinas que causan furor en el reality chileno El Internado

El internado, bajo el lema “Hasta el más duro aprende”, es un reality chileno que combina desafíos culinarios y físicos. La competencia -transmitida por la señal Mega y conducida por Tonka Tomicic y Yann Yvin- cuenta con 23 participantes, entre ellos a tres argentinas que agitaron el avispero y no pasaron por desapercibidas.

La incorporación de Juliana “Furia” Scaglione, Milagros González y Agustina Pontoriero en el programa no solo potenció el rating sino que también generó conversación en las redes sociales. A lo largo de este formato que combina convivencia, estrategias y conflictos interpersonales, las tres argentinas debieron superar distintos desafíos que pusieron a prueba sus habilidades y las posicionaron en el centro de la escena.

Juliana “Furia” Scaglione

Tras su paso por Gran Hermano Argentina 2024, donde se convirtió en una de las figuras más polémicas y populares del certamen, la entrenadora física y creadora de contenido debutó en el reality chileno con todo su desparpajo. Su personalidad, tan explosiva como fascinante, marcó a fuego al público y desde que aterrizó en el reality chileno dominó la escena y despertó tanto admiración como rechazo. Desde el primer momento en que la excéntrica participante ingresó al programa grabado en Perú mantuvo un alto perfil y logró ser el centro de todos los conflictos.

Nacida en Buenos Aires, Scaglione trabajó como entrenadora física y doble de riesgo. “Durante mis 26 años, cuando daba clases de una práctica similar al Tae Bo yo me subía a un escenario con un micrófono, mi energía empezó a traer más y más público y ahí me ponen de apodo Furia. Me convertí en alguien de combate, en una luchadora”, le reveló la mediática a LA NACION.

A lo largo de su vida, Furia superó situaciones difíciles: perdió a su madre a los 26 años y a su padre a los 31, y durante su estadía en Gran Hermano fue diagnosticada con leucemia, una situación que expuso su vulnerabilidad frente a las cámaras.

Respecto a la repercusión de su participación en Gran Hermano, LA NACION le consultó por qué pensaba que había logrado tocar una fibra especial en los televidentes: “Porque fui auténtica. En sí Furia es un personaje, pero yo fui auténtica con mis sensaciones. Si me ponía feliz, era de verdad, y si me enojaba era algo transitorio. Y si había que hacer show, había participantes que entendían eso, entonces yo me desnudaba completamente para el reality“, señaló la joven. Y el reality chileno parece no ser la excepción.

Milagros González

Milagros González, una de las revelaciones del reality chileno

Milagros “Milo” González es una influencer y creadora de contenido argentina, conocida por su participación en el reality La Isla de las Tentaciones. En El internado atrapó la atención de la audiencia con su estilo directo y sus coqueteos. Los seguidores del programa la apodaron “la tentación argentina” y su participación generó expectativa y conflicto sobre posibles romances dentro del show.

Al ingresar al reality, la influencer confirmó que se encontraba completamente soltera y que no descartaba encontrar el amor dentro del programa. “Voy a ver qué onda adentro del reality con los chicos. Algo estuve chusmeando”, expresó González. “Vamos a ir viendo con la competencia. Hay uno que es un bombón divino, pero si a la hora de hablar no tiene nada, chau“, agregó.

Agustina Pontoriero

Agustina Pontoriero, de Love is blind Argentina al El internado

Con 31 años y una personalidad avasallante, Pontoriero acumuló miles de seguidores tras su paso por el reality de citas, de Netflix, Love is Blind Argentina. A lo largo del programa, la joven desplegó un carácter fuerte que no pasó por desapercibido y logró convertirse en una de las participantes más comentadas de la competencia.

En Love is Blind enfrentó dos triángulos amorosos y con una actitud un tanto soberbia, se ganó el amor y el odio de los seguidores del reality. Si bien, no logró formar pareja durante las cabinas, una vez terminado el show vivió un romance con Roberto Andrés Marsicano, el “gaucho” que se había comprometido en las cabinas con Evangelina Novo y de quien se separó en medio de ese viaje. Con la misma energía que en el reality argentino, Pontoriero ingresó a El Internado y revolucionó la convivencia con polémicas y conflictos. /La Nación