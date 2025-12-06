Murió el jubilado que soñaba con terminar la escuela y delincuentes lo atacaron para robarle la bici

José Antonio De Olivera Suárez (32) fue sentenciado a 18 años de prisión por el crimen de Alberto De Olivera (19).

Un jubilado murió tras estar varios días internado luego de que un grupo de ladrones lo atacara brutalmente para robarle la bicicleta en el barrio Cuartel V del partido bonaerense de Moreno.

Mario Rueda tenía 72 años cuando fue recibió una brutal golpiza en la puerta de su casa y quedó en estado crítico.

El pasado jueves, el hombre —que soñaba con terminar la escuela— sufrió cuatro paros cardíacos y finalmente murió en la Clínica La Torre, donde permanecía internado.

Según informó el medio local Primer Plano Online, aquel día su familia no pudo ir al hospital.

El 28 de noviembre, Mario volvía de la casa de su sobrina en bicicleta cuando fue sorprendido por un grupo de delincuentes, entre los que se hallaba un joven de 18 años.

Este agresor luego fue identificado como Miguel Ángel Ozorio y los investigadores lo ubican en la escena del crimen como quien atacó violentamente al jubilado para quitarle la bicicleta.

Ante la resistencia de Mario, Ozorio lo golpeó en la cabeza con un arma tumbera en un golpe que resultó fatal. Luego lo derribó y escapó pedaleando en la bicicleta robada, mientras otros cómplices huyeron corriendo.

La secuencia quedó registrada en cámaras que permitieron reconstruir el ataque.

Fractura de cráneo y cuatro paros cardíacos

De acuerdo a lo informado por Primer Plano Online, durante su internación, Mario Rueda llegó con un diagnóstico gravísimo: fractura de cráneo, partes astilladas, intubación y coma farmacológico, con el cerebro al descubierto, lo que impedía colocarle una prótesis.

El jueves, Mario sufrió cuatro paros cardíacos y murió justo el día en que su familia no pudo visitarlo; la comunicación fue telefónica. La fiscal Carina Saucedo, de la UFI Nº 2 de Moreno, dispuso la autopsia correspondiente mientras avanza la causa contra Ozorio, detenido tras cometer tres hechos en pocas horas.

Mario soñaba con terminar la escuela

Mario asistía a la Escuela de Educación Primaria para Adultos 701 de José C. Paz, donde sus maestras y compañeras lloran su partida. “Se sentía muy bien yendo. Eran las 17.30 y ya se iba para allá: se llevaba el termo y el mate y siempre contaba que le encantaba estar con sus maestras y compañeros, que era su lugar de pertenencia.

“Era analfabeto y ahí se distraía y aprendía. Además, recibía tanto cariño… Volvía de noche y nunca le pasó nada. Y lo mataron en la puerta de su casa al mediodía”, remató su sobrina María Rosa. /TN