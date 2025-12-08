Luis Petri renunció al Ministerio de Defensa con una carta a Javier Milei: “Quedará grabado en mi memoria”

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, oficializó este lunes su renuncia mediante una carta enviada al presidente Javier Milei, en la que repasó los principales ejes de su gestión, agradeció el respaldo del Gobierno y confirmó que asumirá como diputado nacional por Mendoza a partir del 10 de diciembre de 2025.

La renuncia tendrá vigencia desde el 9 de diciembre, fecha en la que el dirigente dará por concluido su paso por el Ministerio, iniciado el 10 de diciembre de 2023. En su mensaje, Petri expresó: “Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”.

Balance de gestión

Además, Petri recordó que la convocatoria de Milei implicó “una misión de enorme trascendencia”: la modernización y recuperación operativa del Sistema de Defensa y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas tras años de “persecución y cancelación por prejuicios ideológicos”.

El funcionario destacó el rol histórico de las Fuerzas Armadas en la construcción de la Nación e insistió en su importancia actual. “Hoy son verdaderos garantes de la vida, la independencia, la libertad, la soberanía y la integridad territorial”, afirmó, mencionando la Operación Roca desplegada en Salta, Misiones y Jujuy, el patrullaje en la zona económica exclusiva y la defensa del espacio aéreo.

También remarcó su participación en emergencias, como los temporales en Bahía Blanca, Zárate y Campana, y los incendios en Córdoba, Bariloche y El Bolsón.

Alianzas y reformas

En su carta, Petri aseguró que el Ministerio avanzó en un “proceso de transformación histórico” bajo las directivas de Milei. Entre los puntos destacados enumeró:

Recuperación de material crítico.

Modernización doctrinaria.

Mayor adiestramiento conjunto con países aliados.

Reformas en la formación de cadetes y soldados voluntarios.

El saliente ministro afirmó que, pese a que el camino recién comienza tras décadas de desinversión, se establecieron “bases sólidas para el futuro” y se devolvió al personal militar y civil “el orgullo de pertenecer a unas Fuerzas Armadas respetadas y valoradas por la sociedad”.

Petri también dedicó pasajes de la carta a cuestionar a gobiernos anteriores, a los que acusó de “cancelar” a las Fuerzas Armadas. También agradeció al Gabinete de Milei por el acompañamiento y su espíritu de trabajo: “Conformamos un verdadero equipo bajo su liderazgo, que enfrenta los problemas arrastrados por décadas y no pone excusas”.

Asimismo, reconoció el profesionalismo del Estado Mayor Conjunto y de cada fuerza, y expresó su apoyo al designado sucesor, el Teniente General Carlos Presti.

Asunción como diputado

El dirigente mendocino anunció que el 10 de diciembre asumirá su banca en la Cámara de Diputados, mandato obtenido en las elecciones del 26 de octubre. Aseguró que desde ese lugar seguirá defendiendo al Gobierno: “Los argentinos eligieron no volver atrás, y vamos a honrar ese mandato”.

También dedicó un mensaje a los integrantes de las Fuerzas Armadas por su “compromiso inclaudable con la Patria”.